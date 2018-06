Wijnegem Shopping Center schenkt meubilair weg 06 juni 2018

Het meubilair van Wijnegem Shopping Center wordt volledig vernieuwd. De bestaande banken worden vervangen door gezellige zithoeken met tapijt en oplaadpunten voor smartphones en laptops. Het bestaande meubilair wordt daarom weggeschonken aan verenigingen. Wie interesse heeft in één of meerdere banken (max. 5 stuks per vereniging), dient enkel plaats te nemen op de bank met het logo van de vereniging in de hand. Het volstaat om daarvan een foto te maken en samen met de contactgegevens van de vereniging door te mailen aan hallo@wijnegemshoppingcenter.be. De eerste die mailt, krijgt het meubilair. Alle informatie over de wedstrijd staat op de website www.wijnegemshoppingcenter.be





(ADA)