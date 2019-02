Wijnegem ‘Pretpark’ Center: na opening mancave kun je nu ook lasershooten tussen het winkelen door ADA

20 februari 2019

18u48 0 Wijnegem Wijnegem Shopping Center wordt stilaan ook een Wijnegem ‘Pretpark’ Center: nadat er nog maar net een heuse mancave opende, is er nu ook een groot belevingspark van 2.500 vierkante meter om te lasershooten. Het gaat om een testperiode tot juni. Slaat het concept aan, dan blijft het park er permanent.

In het pand waar vroeger de winkel Peek en Cloppenburg gevestigd was, kan je vanaf vandaag terecht in een gloednieuw park waar lasershooting en nerfshooting centraal staan. Iedereen tussen 6 en 99 jaar kan er terecht voor diverse speelformules. “In de eerste plaats mikken we op verjaardagen en teambuildingen van bedrijven. Maar vandaag zagen we ook meteen dat heel veel ouders hun kinderen lieten spelen terwijl zij gaan shoppen,” vertelt Aldin De Neeff, zaakvoerder van initiatiefnemer O2 Run.

Win-winsituatie

Volgens De Neeff is de komst van het park een meerwaarde voor het Shopping Center maar is de locatie meteen ook een meerwaarde voor het park. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een win-winsituatie is voor ons en het Wijnegem Shopping Center. Wij trekken nieuwe klanten aan voor en zij voor ons.”

Het belevingspark is open op woensdag van 10 uur tot 20 uur, op vrijdag van 10 uur tot 21 uur en op zaterdag van 10 uur tot 20 uur. Tijdens de schoolvakanties is het park elke dag open behalve op zondag. Het gaat om een testfase die nog tot juni loopt. Nadien wordt er beslist of het park permanent in het Wijnegem Shopping Center blijft.

Alle info vind je op www.o2run.be