Wijnegem in rouw na gezinsdrama: “Dit treft onze gemeente heel erg diep” Sander Bral

18 april 2019

18u27 7 Wijnegem Wijnegem is in shock door het gezinsdrama dat zich afgelopen nacht afspeelde in Café ’t Dorp. Naast het café waren politieman Peter, zijn vrouw Dominique en de twee kinderen actief in de lokale wielersport, het jeugdvoetbal en de Chiro. Kameraden van het koppel en vriendjes van de kinderen passeerden de hele dag door om bloemen en knuffels aan het café achter te laten.

Het leven stond vandaag stil in het Wijnegemse gemeenschapsleven. Politieman Peter P. (50) ging afgelopen nacht wellicht zijn dienstwapen halen op kantoor in Antwerpen-Noord na een ruzie met zijn vrouw Dominique V. (40). Hij reed naar zijn woning in de Rerum Novarumlaan en bracht zijn dochter Jamie (11) en zoon Jack (9) daar om. Daarna reed hij naar het café van zijn vrouw om ook haar neer te schieten en vervolgens zichzelf. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Wielerkoers

Quasi iedereen in Wijnegem kende het gezin. Peter P. organiseerde jaarlijks een wielerkoers met onder andere een gekke fietsenrace in juni. “De editie van dit jaar zal niet doorgaan uit respect voor de nabestaanden”, zegt burgemeester Ivo Wynants (N-VA). “We voorzien slachtofferhulp voor iedereen die daar nood aan heeft. Niet enkel de getroffen families maar ook de voetbalkameraden van Jack worden begeleid. Er zal slachtofferhulp aanwezig zijn op de eerstvolgende training. Ook onze wijkagent, die zelf trainer is bij K Wijnegem VC, zal bijstand leveren aan de jonge spelertjes.”

Jamie en Jack waren ook actief bij de lokale Chiro. “Ook daar wordt ondersteuning voorzien. Eén van onze eigen schepenen was daar vroeger ook leider, net zoals de wijkagent voetbaltrainer is. Om maar aan te tonen hoe diep de sociale cohesie in Wijnegem verweven is. Dit drama treft onze gemeente erg diep. Heel erg diep.”

Rouwhoek in school

De kinderen gingen naar de openluchtschool Sint-Lutgardis in Schilde. De directie werd vanochtend ingelicht via burgemeester Dirk Bauwens (N-VA), die op zijn beurt door Wynants geïnformeerd werd. De ouders van het derde en het zesde leerjaar, de klasjes van Jack en Jamie, kregen al een brief van de school. Volgende week dinsdag zullen de leerlingen bijstand krijgen van slachtofferhulp en zal er een rouwhoek ingericht worden in de school.

“Ik ben al sinds 1973 actief in de Wijnegemse politiek en ik dacht dat het ergste al in 1995 gepasseerd was”, zucht burgemeester Wynants. “Toen reed een 51-jarige man in een jaloerse bui opzettelijk in op een groepje voetgangers, onder wie de vriendin die hem had afgewezen. Er waren zeven gewonden. Het negenjarig meisje Shanti overleefde de klap niet.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be.