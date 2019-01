Wie wordt Fifa-koning van Wijnegem? ADA

18 januari 2019

De Living organiseert voor de tweede keer een Fifatornooi waarin 32 spelers het tegen elkaar opnemen op Playstation. De winnaar mag zich een jaar lang Fifa-koning van Wijnegem noemen. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen zich inschrijven via de jeugddienst van de gemeente op jeugddienst@wijnegem.be, op de Facebookpagina of via Instagram ‘delivingwijnegem’. Deelnemen is volledig gratis.