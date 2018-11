Werken Turnhoutsebaan uitgesteld door natte weer ADA

12 november 2018

12u02 0

Het regent pijpenstelen buiten en daardoor kunnen de werken aan het fiets- en voetpad op de Turnhoutsebaan niet van start gaan vandaag. Morgen zouden de werken wel kunnen starten.

Vorig jaar heeft AWV het fietspad van de Turnhoutsebaan richting Schilde gedeeltelijk vernieuwd. Nu wordt ook het fietspad aan de overzijde aangepakt. Het huidige fietspad in klinkers is verouderd en niet erg comfortabel voor fietsers. Tussen de grens met Schilde en ‘De Groene Slager’ wordt een nieuw fietspad aangelegd in asfalt. Dat zal aangenamer zijn om over te fietsen. Ook het voetpad in deze zone wordt ineens mee vernieuwd.

Op 3 en 4 december is de Turnhoutsebaan tijdelijk volledig afgesloten. Dan wordt er nabij het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Houtlaan een boom gerooid in functie van de verkeersveiligheid. De boom in kwestie staat te dicht bij de fietsoversteek op de Turnhoutsebaan en belemmert daardoor het zicht op wachtende/overstekende fietsers.