Werken domein De Leeuw van start 22 mei 2018

02u25 0

Op domein De Leeuw zijn de voorbereidende werken gestart voor de bouw van een nieuwe speeldomein voor kinderen. In deze fase wordt al het gravel en het beton dat in de bodem zit verwijderd. Die werken zullen een week in beslag nemen. Volgende week wordt het de vervallen feestzaal aangepakt? Het domein wordt een natuurlijk speelpark met boomstronke, heuvels en speelputten. Er komen ook een volleybalveld en basketbalveld en er komt een tijdelijke hondenwei. Op lange termijn wordt er bekeken met de jeugdbewegingen of een verhuis naar het domein voor hen een optie is. Die gesprekken zijn nog volop aan de gang.





Die eventuele verhuis zal niet meer voor deze legislatuur zijn omdat die nieuwe lokalen niet opgenomen zijn in het budget. (ADA)





Meer over economie, business en financiën