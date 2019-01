Waterbus vanaf 18 februari ook in Wijnegem ADA

30 januari 2019

Vanaf midden februari zal de Waterbus ook in Wijnegem halt houden. De nieuwe lijn ten oosten van Antwerpen gaat op 18 februari van start en heeft vijf haltes: het Havenhuis, de nieuwe fietsersbrug en ‘t Dokske in Merksem, De Vlaamse Waterweg in Schoten en tot slot de Houtlaan in Wijnegem. De route is acht kilometer lang en je zal er zo een veertig minuten over varen, enkel. De grote troef volgens het Havenbedrijf is dat er nergens obstakels als sluizen op de route liggen die de vaartijd zouden kunnen beïnvloeden.