Walibi stelt nieuwe attractie voor met photobooth ADA

19 januari 2019

Bezoekers van het Wijnegem Shopping Center konden vandaag kennismaken met een nieuwe attractie van Walibi Belgium, de Popcorn Revenge en een opstapcoaster voor kinderen waarvan de naam nog niet bekend is. Niet dat het pretpark de nieuwe attractie helemaal naar Wijnegem bracht maar aan de hand van een Photobooth leek het alsof je in de attractie zat. Even poseren voor de camera en de green key deed de rest. Na afloop konden deelnemers ook smullen van popcorns, recht uit een popcornmachine.

Het is een interactieve attractie waarbij je op schermen moet schieten naar doelwitten De voertuigen zullen aan de hand van verschillende programma’s rondrijden en dus niet één vastgelegde route volgen. Dit nieuwe type heet een Erratic Dark Ride waarvan het park in Waver de primeur krijgt.

Het belooft zeker een voorproefje te worden van wat het pretpark het komende seizoen in petto heeft. Deze actie kadert in het globale vernieuwingsplan van Walibi Belgium, dat in de lente van 2019 twee nieuwe gethematiseerde zones (Karma World en Fun World) én twee nieuwe attracties met zich mee zal brengen. Walibi Belgium opent op 6 april 2019.