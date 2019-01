Walibi Belgium stelt nieuwe attractie voor in Wijnegem Shopping Center ADA

18 januari 2019

In het Wijnegem Shopping Center viert Walibi Belgium Wereldpopcorndag met een eerste publieke voorproefje van een nieuwe attractie van het pretpark. Iedereen zal voor het eerst kennis kunnen maken met de maffe popcorns die centraal staan in Walibi’s gloednieuwe interactieve darkride: ‘Popcorn Revenge’! Een fotobooth zal de aanwezigen rechtstreeks in het decor van ‘Popcorn Revenge’ katapulteren. Na afloop kunnen deelnemers ook smullen van heerlijke popcorns, recht uit een authentieke popcornmachine.

Het belooft zeker een voorproefje te worden van wat het komende seizoen in petto heeft. Deze actie kadert in het globale vernieuwingsplan van Walibi Belgium, dat in de lente van 2019 twee nieuwe themazones en twee nieuwe attracties introduceert.

Afspraak zaterdag 19 januari van 10 uur tot 20 uur in het Wijnegem Shopping Center.