Vijftig Maya De Bijtjes openen lentetuin Wijnegem Shopping

21 maart 2019

Bij de start van de lente opent Wijnegem nu zaterdag de sprookjesachtige lentetuin Sensoralia. En al even opvallend: niemand minder dan de echte Maya de Bij zal samen met maar liefst 50 kleine Maya de Bijtjes de lentetuin openen. Het gaat om een bloementuin van goed 330 vierkante meter groot met onder andere vier meter hoge tulpen, narcissen, meiklokjes en viooltjes, een acht meter lange rups, vijf grote vlinders, een sprekende kikker, een watervalletje en een speelheuvel. Met het nieuwe decor wil Wijnegem Shopping inspelen op de zintuigen van de bezoekers en hen vooral laten proeven van de eerste lentekriebels.

“We willen het lentegevoel van buiten naar binnen, in Wijnegem halen. Met de tuin creëren we het lentegevoel dat kinderen hebben als ze voor de eerste keer door een tuin in volle bloei wandelen. De tuin is uitvergroot waardoor ook volwassenen alles door de ogen van een kind lijken te zien”, vertelt Zsofi Horvath, Marketing en communicatie manager Wijnegem. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 23 maart om 11 uur op het centrale plein.