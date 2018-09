Vierde editie Wijnegemse Kanalenrit vertrekt zondag 04 september 2018

De vierde Wijnegemse Kanalenrit vertrekt zondag 9 september tussen 8 en 11 uur 's morgens aan het Gemeenschapscentrum 't Gasthuis. De route loopt via het jaagpad van het Albertkanaal, richting Oelegem en Massenhoven, tot in Herentals, om dan via een aftakking naar het Netekanaal via Lier en Nijlen, langs de andere oever van het kanaal terug in Wijnegem te belanden. De grote toer is ongeveer 65 kilometer, maar er is ook een verkorting voorzien in Grobbendonk van 50 kilometer. De deelnameprijs voor leden is 2 euro, niet-leden betalen vier euro. Onderweg is er bevoorrading en alle deelnemers zijn verzekerd tijdens de rit. Inschrijven kan voor de start in 't Gasthuis. (ADA)