VIDEO. Ravotten in de nieuwe lentetuin van Wijnegem Shopping Sander Bral

23 maart 2019

16u35 0 Wijnegem Buiten is het nog grauw en grijs maar diep binnenin Wijnegem Shopping Center draait de lente al op volle toeren. Zaterdagochtend opende de enige echte Maya de Bij een grote lentetuin van 330 vierkante meter met waterval, sprekende kikker en een acht meter lange rups. “We halen het lentegevoel naar binnen.”

De nieuwe attractie op het centrale plein in het shoppingcenter in Wijnegem is een hit bij kinderen. Zaterdagochtend werd de reuzenlentetuin ‘Sensoralia’ geopend door Studio 100's Maya de Bij en vijftig andere kleine hulpbijtjes.

“Met Sensoralia willen we het lentegevoel van buiten naar binnen halen”, zegt Zsofi Horvath van Wijnegem Shopping. “Met de tuin creëren we het lentegevoel dat kinderen hebben als ze voor de eerste keer door een tuin in volle bloei wandelen. De tuin is uitvergroot waardoor ook volwassenen alles de door de ogen van een kind lijken te zien.”

Honderden kleine koters en hun ouders genoten zaterdagvoormiddag van de 330 vierkante meter lentetuin met als grootste blikvangers de rups van acht meter lang, de sprekende kikker, een waterval en bloemen van vier meter hoog. Én Maya de Bij natuurlijk, waarmee iedereen op de foto wilde.