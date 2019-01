VIDEO + FOTOREEKS: zo beleefden de kinderen van Het Notendopje de eerste sneeuw ADA

Volwassen zijn ervoor bevreesd maar voor kinderen staat sneeuw garant voor pret. Zo ook voor de leerlingen van Het Notendopje in Wijnegem. Zodra de eerste vlokjes naar beneden dwarrelden, wilden ze maar al te graag naar buiten. “We hebben de speeltijd iets vroeger van start laten gaan,” vertelt juf Ilse van het eerste kleuterklasje. “We hebben ze gemotiveerd om te experimenteren met de sneeuw omdat dit voor ons ook de ideale kans was om er een educatieve factor aan te koppelen. Vooral op vlak van waarnemen. Zijn het kleine vlokjes? Worden ze groter? Eerst is alles groen en nu plots alles wit. Op die manier kan je die kinderen hun zintuigen prikkelen.”

Maar bovenal was het vooral heel veel plezier voor de kinderen. Ze maakten sneeuwengels, grote en kleine sneeuwmannen en hier en daar vloog er een sneeuwbal door de lucht. En na een leerrijke schooldag kwamen enkele ouders hun kinderen met de slee ophalen. “Een dag als deze maken we niet veel in België dus we moeten er optimaal van genieten. Dat hebben onze kinderen zeker gedaan,” aldus juf Ilse.