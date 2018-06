Verrassing! Plots staat Marktplein boordevol springkastelen 30 juni 2018

02u40 0

Om het schooljaar in stijl af te sluiten en de vakantie goed in te zetten, trakteerde het gemeentecollege de Wijnegemse kinderen op een groot springkastelenfestival. In alle stilte werden veertien springkastelen gisterochtend opgesteld op het Marktplein. Rond 9 uur kwamen de eerste kinderen aan. Alle Wijnegemse scholen konden binnen een bepaald tijdslot langskomen om er te jumpen. Maar al gauw verspreidde het nieuws zich in de gemeente en kwamen ook kinderen die al thuis waren naar het Marktplein. In totaal sprong een 800-tal kinderen op deze manier de vakantie in terwijl medewerkers van Het Rode Kruis een oogje in het zeil hielden. Het was de eerste keer dat het gemeentecollege dit evenement organiseerde. Door de vele positieve reacties zal er bekeken worden of er volgend jaar opnieuw een springfeest georganiseerd kan worden. Op 1 september tussen 13 uur en 17 uur komen de springkastelen alvast nog eens terug om de start van het nieuwe schooljaar te vieren.





(ADA)