Urenlange elektriciteitspanne 06 juli 2018

02u41 0

In Wommelgem en Wijnegem waren er gisterenmiddag problemen met de elektriciteitstoevoer. Het probleem zat bij de laagspanning, waardoor het voor technici van Eandis niet mogelijk was om om te schakelen en woningen snel van elektriciteit te voorzien. In Wommelgem werden de Adolf Mortelmansstraat, de Torenstraat en de Kerkplaats getroffen. Op het rond punt onder de E313 vielen de verkeerslichten uit om dezelfde reden waardoor de politie er het drukke verkeer moest gaan regelen. In de Houtlaan en Turnhoutsebaan in Wijnegem dan vielen de verkeerslichten ook uit. De oorzaak moest daar gezocht worden bij een kortsluiting in een privécabine van een bedrijf in Vremde. In de namiddag had netbeheerder Eandis alle problemen opgelost. (BSB)