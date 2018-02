Twee inbrekers opgepakt 20 februari 2018

Een patrouilleploeg van de politie Schoten zag vrijdagavond twee verdachte voertuigen met Duitse nummerplaat rondrijden in de wijk Koningshof. Een van de twee wagens kon even later onderschept worden in Wijnegem. Toen de politie de twee inzittenden naar een uitleg vroeg waarom ze hier rondreden, kwam er niet meteen een antwoord. Twee mannen werden overgebracht naar het politiekantoor. In hun auto werden juwelen en een grote hoeveelheid cash aangetroffen net als een hoop werkmateriaal dat heel vaak door inbrekers wordt gebruikt. De onderzoeksrechter heeft de aanhouding van de twee afgelopen weekend bevestigd. Vermoedelijk komen de twee voor een hele reeks van feiten in aanmerking. (VTT)