Staking gaat niet door want het is te warm 06 augustus 2018

De socialistische vakbond ACOD schort haar protestacties aan bruggen en sluizen op wegens de aanhoudende hitte. "We kunnen het niet rechtvaardigen om mensen in dergelijke hitte 12 uur in de hitte te laten staan", meldt ACOD-secretaris Jan Van Wesemael. Normaal zou de vakbond deze week de sluis in Wijnegem blokkeren. Maar die actie gaat dus niet door wegens de hoge temperaturen.





De bonden pikken het niet dat minister Homans de statuten van ambtenaren wil aanpassen. Dat zou betekenen dat ze slechts 65 procent van hun loon zouden krijgen van de 31ste ziektedag. (ADA)