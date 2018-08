Sproeiverbod blijft van kracht 09 augustus 2018

Ondanks de hevige stortbui die in de nacht van dinsdag op woensdag over Antwerpen en de rest van Vlaanderen trok, blijft het sproeiverbod onverminderd van kracht. De coördinatiegroep 'waterschaarste provincie Antwerpen' zal pas maandagnamiddag 13 augustus opnieuw vergaderen en zich buigen over de opvolging van het sproei- en captatieverbod. Ze zal dan oordelen of een eventuele bijsturing al dan niet aan de orde is. Die beslissing zal onder meer afhangen van de hoeveelheid neerslag die de komende dagen zal vallen.





"Net als tijdens de afgelopen weken geldt in onze provincie op dit ogenblik nog steeds code oranje voor de droogte en code rood voor brandgevaar. We volgen de situatie op de voet en sturen bij waar nodig. We kijken uit naar de aanbevelingen van Vlaanderen en wachten de aangekondigde neerslag van de volgende dagen af", klinkt het op het kabinet van gouverneur Cathy Berx.





(NBA)