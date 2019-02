Sportschepen maakt zich sterk: zwembad ‘t Ondiep mogelijk 3 jaar langer open David Acke

15 februari 2019

17u31 0 Wijnegem Goed nieuws voor de zwemliefhebbers in Wijnegem en buurtgemeentes. Het zwembad ‘t Ondiep blijft mogelijk drie jaar langer open. Normaal zou het zwembad in december definitief sluiten. Maar met een kleine investering in een nieuwe chloorinstallatie zouden heel wat schoolkinderen toch hun baantjes kunnen blijven zwemmen. De gemeente Wijnegem hoopt op een financiële bijdragen van de buurtgemeentes.

Normaal zou het zwembad ‘t Ondiep in Wijnegem begin december van dit jaar definitief de deuren sluiten. Dat werd in september 2017 al beslist tijdens de gemeenteraad. Reden zijn de hoge exploitatiekosten van 250.000 euro die de gemeente op haar eentje elk jaar moet dragen, terwijl heel wat buurtgemeentes ook genieten van een plons. Toen ook de provincie Antwerpen geen reddingsboei kon werpen, leek het lot van het zwembad bezegeld.

Huidig schepen van Sport Tom Tachelet (Dorspartij Durf!) hoopt nu toch het zwembad drie jaar langer open te kunnen houden door een kleine aanpassing door te voeren in de technische machinerie van het zwembad. “Het is nog niet honderd procent zeker dat het lukt maar ik acht de kans erg groot dat het zwembad nog drie jaar langer open zal blijven.”

Nieuwe milieuvergunning

Om het zwembad drie jaar langer open te houden, moet de gemeente wel een nieuwe milieuvergunning aanvragen. De huidige loopt af op 1 december 2019, de dag dat het zwembad normaal ook definitief zou sluiten. “Als gemeente kunnen we die vergunning zelf verlenen maar we zijn wel afhankelijk van het bindend advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Alvorens we een gunstig advies krijgen, zal de chloorinstallatie vernieuwd moeten worden. We hebben die installatie laten onderzoeken door specialisten en daaruit concluderen we dat een investering van 20.000 euro voldoende moet zijn om die machine een update te geven. Als gemeente willen we die investering doen, al kijken we voor die financiering zeker ook eens over de gemeentegrenzen heen”, aldus Tom Tachelet.

Externe partner gezocht

Om de exploitatiekosten van 250.000 euro te drukken, bekijkt de gemeente dan weer de optie om de uitbating na de schooluren over te laten aan een externe partner. “Op die manier kunnen we de personeelskosten drukken,” aldus de sportschepen. “Nu is het zwembad enkel open voor recreatief zwemmen op dinsdag- en donderdagavond. Met een privépartner zou dat elke avond kunnen. Op dit moment is er nog geen concreet voorstel gedaan door een externe exploitant.”

Dat het zwembad mogelijk drie jaar langer open kan blijven, is vooral goed nieuws voor de vele scholen die gebruik maken van de zweminfrastructuur. Zij hadden nog geen alternatief gevonden en ook het nieuwe zwembad Groot Schijn in Deurne is nog niet klaar.