Spaans-Japanse topchef in restaurant K NIEUW PARADEPAARDJE VAN SITE KANAAL OPENT WOENSDAG DAVID ACKE

02 juni 2018

02u44 0 Wijnegem Op site Kanaal opent woensdag het restaurant K. Het is een Japanse bistro met mediterraanse invloeden. De Spaans-Japanse topchef Hideki Matsuhisa, die in Barcelona de restaurants Koy Shunka en Shunka uitbaat, staat in voor de gerechten.

Het restaurant komt er onder impuls van Dick Vervoordt, ontwikkelaar van de site Kanaal en zoon van Axel Vervoordt, in samenwerking met horeca-ondernemer Vinko Pepa. Vinko was sinds 2002 klant bij restaurant Shunka in Barcelona, en door de jaren heen groeide een vriendschap met de chef Hideki Matsuhisa. Deze vriendschap bracht Matsuhisa naar Antwerpen en zo ontstond het idee om Restaurant K te starten. "De hele site is ongeveer 50.000 vierkante meter bebouwd. Je hebt hier appartementen, kantoren en een versmarkt. We speelden al lang met het idee om hier ook een restaurant te voorzien. Toen we chef Hideki leerde kennen, viel dat puzzelstukje ook op zijn plaats", vertelt Dick Vervoordt. Hideki Matsuhisa zal de komende weken de opstart voor zijn rekening nemen en trekt daarna terug naar Barcelona. Daarna neemt een vijfkoppig team het over met Roberto als executive chef.





Vader Axel en moeder May Vervoordt gaven een eigen toets aan het verhaal. Samen zorgden zij voor de inrichting van de zaak: May koos hierbij voor natuurlijke materialen en warme, aardse kleuren en Axel tekende tafels en banken uit en koos een hele reeks tekeningen uit waaronder van de Japanse kunstenaar Sadaharu Horio die voor een artistieke sfeer zorgen.





De naam K verwijst enerzijds naar de naam van de site maar heeft ook een andere betekenis. "In het Japans betekent het passie en schoonheid. En dat is wat dit restaurant moet uitstralen. De liefde voor de Japanse keuken en het respect voor de verse producten", aldus Vervoordt. De nadruk ligt vooral op vis, maar er staan ook enkele vleesgerechten op de kaart. De keuken is geïnspireerd op de Japanse gastronomie met sushi en sashimi maar met een mediterraanse twist. "De bistro zal een ongedwongen, relaxte ambiance uitstralen, waarbij foodies aan hun trekken zullen komen, maar waar ook gezinnen met jonge kinderen welkom zijn. In de lounge/bar worden lekkere, verzorgde cocktails geschonken. K is dan ook een ideale locatie voor een drink vooraf of after-dinner", vult manager Inge Celis aan.





Celis is volop haar Spaans aan het bijschaven om goed te kunnen communiceren met de keuken. "Ja dat belooft spannend te worden", lacht ze. "Mijn Spaans is niet goed. Ik praat wel Engels maar onze Spaanse chefs praten dan weer niet zo goed Engels. Gelukkig is souschef Patrick van oorsprong een Ier en spreekt hij vloeiend Spaans. Als het nodig is, treedt hij op als tolk", aldus Celis.





Woensdag 6 juni opent het restaurant officieel. Reserveren kan via www.k-restaurant.be.