Somtrans neemt Belgische afdeling Bomin over ADA

23 november 2018

Het Wijnegemse bedrijf Somtrans heeft de Belgische afdeling van het Duitse Bomin overgenomen. Bomin handelt in scheepsbrandstoffen. Het gaat om vier opslagschepen die in Antwerpen aangemeerd liggen. In september had het aangekondigd dat het de brandstoffenmarkt in Antwerpen had verlaten, waarna gesprekken met meerdere kandidaten volgden. De vier binnenschepen leveren scheepsbrandstof in de regio Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. Nu is er een akkoord getekend waarmee Bomin Belgium overgaat naar Somtrans, het bedrijf van de Antwerpse redersfamilie Somers, dat naast verschillende olietankers ook een aantal binnenschepen heeft. Een overnameprijs werd niet gegeven.