Solden goed gestart, met dank aan de hitte 02 juli 2018

Het Wijnegem Shopping Center heeft er een goed eerste soldenweekend op zitten. Op exacte cijfers is het nog even wachten maar het management verwacht dat die zeer positief zullen zijn. Vooral op zondag trokken heel wat koopjesjagers naar het Center.





Volgens Sven Vaneste van Wijnegem Shopping heeft het warme weer daar iets mee te maken. "De warme temperaturen spelen in ons voordeel. Bij ons is het lekker fris terwijl het buiten voor veel mensen al te warm is. Bovendien kunnen de kinderen veilig spelen in onze grote zandbak zonder dat ze blootgesteld worden aan de zon." (ADA)