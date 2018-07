Sofie start met 'plezantste studentenjob van het land' 05 juli 2018

Sofie Van Hooydonk (23) uit Schilde heeft haar eerste werkdag erop zitten als social mediamanager bij het Wijnegem Shopping Center. Haar taak: shoppen en foto's posten op sociale media. Ze krijgt een budget van 1.500 euro dat ze mag spenderen bovenop een uurloon. "Een droomjob", knipoogt ze. "Vandaag heb ik nog geen geld uitgegeven", lacht Sofie. "Ik ben het shoppingcenter gaan verkennen en heb enkele spullen geleend uit winkels. Daar zal ik de komende dagen foto's van nemen om de spullen nadien terug te brengen. Best handig want zo kan ik goed nadenken of ik die spullen ook ga kopen", vertelt ze. Tijdens haar verkenning stootte ze al meteen op een aangename verrassing. "Bij Simon Lévelt, een koffie- en theewinkel, verkopen ze hele leuke kopjes die tegelijk ook een theekan zijn. Dat ga ik sowieso kopen!" (ADA)