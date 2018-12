Sint bezoekt Het Notendopje in bakfiets ADA

06 december 2018

De leerlingen van kleuterschool Het Notendopje hebben deze morgen Sinterklaas mogen verwelkomen. De kindervriend klopt deze dagen overuren maar vond toch nog een gaatje in zijn drukke agenda. Normaal zou hij met de helikopter komen maar de luchthaven van Deurne gooide op het laatste moment nog roet in het eten. Daarom kwam Sinterklaas met zijn zwarte Pieten maar met de bakfiets. “Sinterklaas probeert altijd op een originele manier naar onze school te komen. Hij is al eens met de mobilehome langsgeweest, per koets en dit jaar met de bakfiets,” vertelt directeur Griet Mertens.

De leerlingen en leerkrachten van de kleuterschool lieten het niet aan hun hart komen en trakteerde de delegatie op een dansje.