Schepen Luc Monsieur zegt na 12 jaar politiek vaarwel: “Gevoel van dankbaarheid overheerst” David Acke

26 december 2018

20u22 0 Wijnegem Na twaalf jaar neemt schepen Luc Monsieur afscheid van de gemeentepolitiek en wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn vrouw en kinderen. Monsieur is 71 en vindt het tijd voor de jonge garde. “Als oude voetballer moet je ook plaatsmaken voor de jeugd.”

Zonder rancune maar met een tevreden gevoel en veel dankbaarheid trekt schepen Luc Monsieur binnenkort een streep onder zijn politieke carrière. Twaalf jaar lang zette de schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Milieu zich met hart en ziel in voor zijn domeinen.

“Verkeersveiligheid is altijd mijn ding geweest. Vooral rond scholen en voor de zwakke weggebruiker. Daar heb ik mijn stokpaardje proberen van te maken”, vertelt Luc. En ook na zijn politieke carrière zal hij zich met verkeersveiligheid bezighouden. In welke hoedanigheid dat zal zijn, kan de schepen nog niet zeggen. “Ik ben in gesprek met een aantal organisaties die zich met veiligheid rond scholen bezighouden. Maar zolang er niets concreet is, kan ik daar nog niet veel over zeggen. Het is niet omdat de politiek stopt, dat ik mijn passie zomaar opzij kan schuiven hé”, lacht hij.

Dorpspartij Durf! zal hij blijven steunen achter de schermen, al is hij ook realistisch. “Ik blijf de partij steunen en zal zeker een adviserende rol op mij nemen maar ik weet ook dat de tijd snel vooruit gaat en dat je snel ook vervaagt.” Maar rancune voelt Monsieur allerminst. Hij zegt vooral erg dankbaar te zijn dat hij deze functie heeft mogen uitoefenen.

Naast de leeftijd speelde ook zijn familie een rol in de beslissing te stoppen. “Ik ben 71 jaar. Als ik nog wat wil genieten van het leven dan is het nu de moment om dat te doen. Ik heb dit besproken met mijn vrouw en kinderen en het leek ook hen het beste.”

Op de vraag welke verwezenlijking hij op nummer één zet, hoeft Luc niet lang te denken. “De schoolstraat. Zeker en vast.” Na Gent was Wijnegem de tweede gemeente in Vlaanderen die des choolstraat invoerde. Dat is een straat die wordt afgesloten voor gemotoriseerd vervoer bij aanvang en sluiting van de school. “Maar ook het parkbeheerplan draag ik hoog in het vaandel,” voegt hij toe.

Er zou een afscheidsfeestje op til staan maar het fijne weet de schepen er niet van. “Voor mij hoeft dat eigenlijk allemaal niet. Ik krijg niet graag lofbetuigingen. Ik ben het die de gemeenschap dankbaar moet zijn dat zij mij het vertrouwen hebben gegeven om dit mandaat uit te voeren. Als er een afscheidsfeest is, dan zal ik dan vooral ondergaan”, lacht hij, “maar natuurlijk wel met een zekere dankbaarheid.”

Meer over Luc Monsieur

politiek