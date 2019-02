Schattiger wordt het niet: leerlingen Het Notendopje geven elkaar het jawoord ADA

14 februari 2019

16u52 0

Wie in de buurt van het gemeentehuis was vandaag, zal het misschien ook gevoeld hebben: rond de middag steeg de temperatuur er aanzienlijk door de vele verliefde stelletjes die er aanwezig waren om te trouwen. In het kader van Valentijn trokken de leerlingen van Het Notendopje hun mooiste kostuum en trouwkleed aan om nadien elkaar symbolisch het jawoord te geven. Soms ging het er heel liefdevol aan toe met knuffels en kusjes. Nadien werd ook de trouwakte ondertekend, precies zoals het hoort. Of er ook koppeltjes tussenzitten die over enkele jaren ook echt hun eeuwige liefde aan elkaar zullen zweren, dat valt af te wachten. Hoe dan ook, ze zagen er stuk voor stuk prachtig en erg gelukkig uit. Vanavond staat er nog een heus huwelijksfeest op het programma met lekker eten en, ook zoals het hoort, enkele openingsdansen.