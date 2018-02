Sandra Bekkari komt signeren 09 februari 2018

02u47 1

Morgen signeert Sandra Bekkari haar boek 'Nooit meer diëten' in Wijnegem Shopping Center. Sandra Bekkari is een voedingsdeskundige. Ze begeleidt al twintig jaar mensen naar een gezonder eetpatroon. Sinds september 2017 heeft ze een eigen kookprogramma op VTM.





Bovendien is Sandra ook auteur van de boeken Gezond en Slank, Topchefs koken gezond en de bestsellers Nooit meer diëten 1, 2 en 3. De signeersessie wordt door Standaard Boekhandel georganiseerd en gaat door om 14 uur op het gelijkvloers, ter hoogte van inkom 4. (ADA)