Regionaal Landschap Voorkempen viert tiende verjaardag met picknick 01 augustus 2018

Regionaal Landschap de Voorkempen viert haar 10-jarig bestaan met een grote picknick in het Park Wijnegemhof op zondag 5 augustus. Naast picknicken kan je op zondag ook deelnemen aan heel wat avontuurlijke activiteiten. Zo kan je er de parkvijver oversteken met een vlot en balanceren op grote hoogte op een touwenparcours. Een gids geeft dan weer meer uitleg over het natuurgebied Het Veer. Heel wat verenigingen uit Wijnegem stellen zich die dag voor in het park. Jeugdhuis Ahoy voorziet een kraam met koele drankjes. Voor een picknickpakket betaal je 7 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen (tot 6 jaar). Er zijn ook vegetarische picknickmanden te verkrijgen. Inschrijven kan tot vrijdagmiddag 3 augustus via de website www.rldevoorkempen.be (ADA)