Primeur: Waterbus stopt voor het eerst in Wijnegem ADA

18 februari 2019

16u37 4 Wijnegem De Wijnegemnaar heeft geduld moeten hebben maar vandaag was het zover: onder een helderblauwe hemel en een warm lentezonnetje is de Waterbus verwelkomd in Wijnegem.

Ter hoogte van van de brug aan de Houtlaan meerde de boot die tussen het Havenhuis en Wijnegem pendelt voor de eerste keer aan. Over heel de dag maakten al een honderdtal mensen gebruik van de veerdienst.

Het nieuwe traject is acht kilometer lang en stopt op vijf plaatsen. Via het Havenhuis, naar de nieuwe fietsbrug in Merksem en het ‘t Dokske, richting de kantoren van De Vlaamse Waterweg in Schoten tot in Wijnegem. De hele rit duurt zo’n veertig minuten. De Waterbus zal twee keer per uur uitvaren van en naar Antwerpen. Een ticket kost 3 euro enkel en 5 euro heen en terug.