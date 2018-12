Overvallers van iPhoneleverancier opgepakt Patrick Lefelon

21 december 2018

17u56 0 Wijnegem Twee mannen hebben bekend dat ze midden oktober een leverancier van iPhones hebben overvallen in Wijnegem. De buit is teruggevonden.

De leverancier stond op het punt een lading iPhones te leveren in het shoppingcenter in Wijnegem. Daar werd hij door twee mannen overvallen en in zijn eigen bestelwagen opgesloten.

De overvallers reden met de bestelwagen richting Schoten, waar ze hem achterlieten. Daarna gingen ze met de iPhones aan de haal in een vluchtauto die in het Antwerpse district Merksem werd teruggevonden. Daar stapten de overvallers in een taxi, waarna ze spoorloos verdwenen.

Twee verdachten zijn ondertussen opgepakt en ook de buit is teruggevonden. “De twee mannen zijn vrijdag door de raadkamer onder elektronisch toezicht geplaatst. Zij hebben bekentenissen afgelegd”, zegt advocaat Jonathan Bogaerts.