Ouders ontdekken de coöperatieve leerwerkvormen van De Notelaar ADA

13 februari 2019

13u11 0

In groepjes van twee tot vier, gaan de leerlingen van basisschool De Notelaar uit Wijnegem aan de slag tijdens de les. Niet omdat het om een traditioneel groepswerk gaat, zoals je in elke school wel eens ziet, maar omdat De Notelaar prat gaat op een coöperatieve lesvorm waarbij structuur, samenwerken en leren hand in hand gaan. Om kennis te maken met deze manier van lesgeven, mochten de ouders eens een kijkje komen nemen.

“Deze manier van lesgeven is er een waarbij participatie en individuele talenten van de kinderen centraal staan. Door maximaal in te zetten op samenwerken, leren de kinderen van elkaar en worden ze min of meer verplicht deel te nemen aan de les,” vertelt directeur Dries Naulaers.

Het is het vierde jaar op rij dat de school deze manier hanteert, naast de traditionele lesvorm. “We zien een positief effect. De kinderen hebben veel minder uitleg nodig en weten sneller wat er van hen verwacht wordt. Ook zien we veel meer interactie tijdens de les en merken we een positief effect op de woordenschat van de kinderen.”

Na de les konden de ouders hun vragen stellen aan de leerkrachten en opmerkingen formuleren. “Over het algemeen reageren ouders erg positief. Zeker als ze zien dat alles erg gestructureerd en ordelijk verloopt. Bij groepswerk denken we al snel aan veel kabaal maar dat is hier zeker niet het geval,” aldus de directeur.