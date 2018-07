Oude straatverlichting vervangen door ledverlichting 17 juli 2018

02u47 0 Wijnegem Tegen 2020 zullen alle straten van de gemeente verlicht worden met ledverlichting. Daarvoor investeert de gemeente 85.000 euro per jaar. Een ledverlichting verbruikt minder elektriciteit en is duurzaamder dan de oude verlichting. De lampen zouden tot vier keer langer meegaan.

De komende jaren zal de gemeente systematisch oude straatverlichting vervangen door duurzame ledverlichting. Tegen 2020 moeten alle 1.020 lichtpunten aangepast zijn. Die aanpassing wordt min of meer opgedrongen vanuit Vlaanderen om de prijs van het elektriciteitsverbruik te drukken en tegelijk de levensduur van de verlichting te verlengen. "Enkele straten hebben al ledverlichting gekregen. Ik denk aan het fietspad in de Blikstraat en de Schoolstraat", vertelt schepen Luc Monsieur. Waar en wanneer de werken zullen starten, is nog niet duidelijk. Al zou de schepen de schoolomgevingen het eerst aangepast zien worden. "Naast erg gebruiksvriendelijk, heeft ledverlichting ook het voordeel dat ze een betere lichtspreiding hebben. Zo krijg je minder schaduwcontouren." Ook zal er aandacht zijn voor deelgebieden. Een rustige woonwijk zal anders verlicht worden dan bijvoorbeeld een drukke autoweg. "Uit onderzoek is gebleken dat mensen in een woonwijk liever van zachtere straatverlichting hebben. Dat zorgt voor meer warmte en gezelligheid. Een drukke baan zal dan weer een feller licht krijgen. Een groot verschil zal er niet zijn. Alles zal heel goed zichtbaar zijn", aldus de schepen. Voor de aanpassingswerken voorziet de gemeente een budget van 85.000 euro per jaar. (ADA)