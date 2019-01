Opnieuw vinden 8 miljoen mensen hun weg naar Wijnegem Shopping (en het zijn vooral vrouwen) David Acke

03 januari 2019

16u30 0 Wijnegem Het Wijnegem Shopping Center haalde ook in 2018 de kaap van 8 miljoen bezoekers. Daarmee doet het shopping center evengoed als het jaar 2017. Daarmee lijken de fysieke winkels toch stand te houden tegenover de webshops.

Wijnegem Shopping Center blikt tevreden terug op het jaar 2018. Niet alleen was er de metamorfose van het meubilair en kreeg het shopping center een nieuw logo, ook de shoppers vonden opnieuw massaal hun weg naar Wijnegem. Met zo een 8 miljoen bezoekers doet het jaar 2018 evengoed als 2017. Ondanks een erg moeilijke zomer door het warme weer. “Wij zijn erg afhankelijk van het weer. De afgelopen zomer was het een lange periode erg warm. Dat heeft een invloed op onze bezoekersaantallen. De eerste dagen van een warme periode shoppen mensen liever buiten maar wanneer die warme periode te lang duurt, merken we dat mensen de koelte van een shopping center opzoeken en dat heeft onze zomer goed gemaakt,” vertelt Katrien Geysen, Shopping Center Manager Wijnegem. Mede dankzij een goede herfst- en winterperiode werd die kaap van 8 miljoen opnieuw bereikt.

Om de consument net die extra touch te geven, trekken de shoppingcentra de laatste jaren steeds vaker de kaart van de ‘beleving’. Zo proberen ze zich te onderscheiden van de wereld van het internetshoppen. En het lijkt te werken. Maar liefst de helft van de shoppende Belgen vindt die beleving wel degelijk belangrijk en ervaart winkelen in een shoppingcentrum als een uitstapje. Vier op de tien loopt zelfs langer dan drie uur rond in het shoppingcentrum, wanneer het centrum buiten de stad ligt, zoals dat van Wijnegem.

103,90 euro

En dat winkelen een uitstapje is geworden, merkt ook het Wijnegem Shopping Center. Gemiddeld besteedt een bezoeker 81 euro en in de meeste gevallen gaat dat om uitgaven voor het hele gezin. Maar opvallend: in shoppingcentra die buiten de stadskern liggen geven we meer uit: gemiddeld zo’n 103,90 euro, zo’n 40,5 euro meer dan in shoppingcentra binnen de stad (63,35 euro). De reden? Als we naar een shoppingcenter buiten de stad gaan, is het nog meer een totaalbeleving en maken we er echt een leuk familiemoment van. Het meeste geld besteden we aan kleding, vrije tijd, schoenen, juwelen en mode-accessoires, verzorging en horeca.

De meeste bezoekers aan Wijnegem Shopping Center blijven met de auto komen. Dat komt omdat het Shopping Center bezoekers van over heel Vlaanderen blijft aantrekken. Maar liefst 74,2 procent van de bezoekers komt met de wagen. Tot slot zal het niet verbazen dat vooral vrouwen afzakken naar Wijnegem Shopping Center. 67 procent van de bezoekers is een vrouw. De gemiddelde leeftijd bedraagt 41 jaar.