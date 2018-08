Ophaling papier en karton dag later 10 augustus 2018

Normaal zou IGEAN het oud papier en karton ophalen op maandag 20 augustus, maar die ophaling kan niet doorgaan.





Daarom is er in overleg met alle betrokken partijen beslist om de ophaling te verplaatsten naar dinsdag 21 augustus.





De ophaling van papier en karton zal al vroeg starten, daarom zet je het best de avond ervoor al buiten. (ADA)