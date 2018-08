Openluchtcinema verhuist naar vernieuwd Marktplein 03 augustus 2018

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de zomervakantie in Wijnegem afgesloten met een openluchtcinema. Dit jaar gaat die door op het vernieuwde Marktplein op 31 augustus. De Raad voor Lokale Economie, die het evenement organiseert, is erg blij met deze locatie. "De vorige locatie, Frisomat, had heel wat troeven maar qua zichtbaarheid is het Marktplein veel beter", weet voorzitter Lambert Mostmans. Voor deze vierde editie gaat de Raad opnieuw naar de basis van het concept en wordt er enkel nog een hoofdfilm gespeeld die start bij zonsondergang. De Wijnegemse oldtimervereniging tStraat zorgt voor snacks en drinken. Wie in zijn oldtimer komt, mag gratis filmkijken. De filmkeuze gebeurt opnieuw eind augustus via een poll op www.driveinwijnegem.be. Intussen kan je de updates volgen op de Facebookpagina van de Drive-In Wijnegem.





(ADA)