Opbrengst sponsorloop dit jaar naar meldhonden voor diabetespatiënten Argos Assistance Dogs eerste initiatief voor diabetesmeldhonden in België Sander Bral

20 december 2018

17u28 0 Wijnegem Driehonderd lopers hebben deze week geld in het laatje gebracht ten voordele van het Wijnegemse Argos Assistance Dogs in het teken van De Warmste Week. Argos traint meldhonden die kunnen ruiken wanneer de suikerspiegel van een diabetespatiënt te hoog of te laag is.

Net zoals vorig jaar organiseerde de sportdienst van de gemeente Wijnegem een sponsorloop in het teken van De Warmste Week van Studio Brussel. Woensdagavond liepen driehonderd sportievelingen en sympathisanten ten voordele van Argos Assistance Dogs vzw uit Wijnegem.

“We hebben Argos opgestart in 2015 omdat diabeteshulphonden toen niet of amper bestonden in Vlaanderen”, vertelt Sarah Schaerlaeckens, die het dagelijks beleid voert bij Argos. “Wij leiden honden op voor diabetespatiënten die zelf niet of niet meer aanvoelen wanneer hun suikerspiegel te laag of te hoog is. Als mensen met suikerziekte daar niet snel genoeg bij zijn kunnen ze in coma geraken of zelfs overlijden. Daar bestaan wel professionele meettoestellen voor maar sommige mensen zijn daar allergisch aan of krijgen psychische problemen omdat ze heel de tijd op dat toestel zitten te kijken. Bovendien zit er een vertraging tot wel twintig minuten op die toestellen en in sommige gevallen is het dan al te laat.”

“Onze honden worden getraind om onmiddellijk te alarmeren wanneer ze merken dat de suikerspiegel te hoog of te laag is”, gaat Sarah verder. “Ze worden getraind met stalen van de specifieke patiënten en er wordt een signaal afgesproken. Dat kan blaffen zijn maar dat raden we over het algemeen af omdat slapende mensen daar niet per se wakker van worden en dat ook mensen in de omgeving alarmeert. Het opspringen van de hond op de persoon is een veel efficiëntere en subtielere methode. Wanneer een hond alarm slaat moet de patiënt zo snel mogelijk zijn suikerspiegel meten en afhankelijk van het resultaat suiker of insuline injecteren. Op die manier kan een bezoek aan de spoed of erger voorkomen worden.”

“We zijn erg blij dat de opbrengst van de gemeentelijke sponsorloop dit jaar naar Argos gaat”, glundert Sarah. “De totale opbrengst is nog niet geteld maar wel weten we dat de gemeente maximaal 1500 euro zou opleggen, afhankelijk van hoeveel kilometers er gelopen werden. Een afstand die al zeer snel bereikt werd woensdagavond. Hopelijk starten er meer en meer initiatieven met meldhonden in de toekomst, want ze redden wel degelijk levens.”