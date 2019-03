Nieuwe Ketnetsensatie komt naar Wijnegem Shopping Center voor mini-concert ADA

14 maart 2019

De nieuwe Ketnet-succesreeks #LikeMe is op zaterdag 16 maart 2019 voor het eerst live aan het werk te zien in Wijnegem Shopping. Na het mini-optreden van de musical Assepoester, zijn het nu Caro, Vince, Camille, Yemi en Kyona, de 5 hoofdpersonages van #LikeMe, die een mini-concert geven. Een unieke kans voor de grote fans van de populaire fictiereeks, want hun twee concerten op 7 april 2019 zijn razendsnel uitverkocht.

Het mini-concert start om 14u00 op het centrale plein, aansluitend is er een signeersessie en kunnen bezoekers het nieuwe boek of CD van #LikeMe laten signeren.

Zaterdag 16 maart staat ook in het teken van Internationale Vriendinnendag. Onze noorderburen vieren deze dag al langer onder vriendinnen, Wijnegem laat Vriendinnendag nu ook voor het eerst overwaaien naar ons land. Dat doet het op een feestelijke manier: drie duo’s van vriendinnen worden zaterdag van kop tot teen onder handen genomen door een kapster, visagiste en styliste.