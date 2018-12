Nieuwe dagopvang verlicht taak mantelzorgers ADA

11 december 2018

16u00 1 Wijnegem Dagopvang Het Klaverblad heeft de deuren geopend. Er is plaats voor tien hulpbehoevende ouderen. Op die manier kunnen mantelzorgers er even tussenuit.

De nieuwe dagopvang Het Klaverblad is officieel geopend. Het opvanghuis biedt plaats voor tien ouderen en zorgbehoevenden voor wie de zorg in het thuismilieu onvoldoende georganiseerd kan worden om een kwaliteitsvol leven te leiden. Het Klaverblad biedt ouderen en zorgbehoevenden een aangename dagbesteding aan door sociale contacten te stimuleren en activiteiten te organiseren. Mantelzorgers kunnen hierdoor de zorg voor zorgbehoevende partners of familieleden even verlichten. “Een mantelzorger staat in voor de zorg van een hulpbehoevend persoon. Dat is een zware taak die je moet dragen. Dankzij Het Klaverblad kunnen we die zware taak af en toe eens overnemen zodat de mantelzorger eens een moment voor zichzelf heeft,” vertelt OCMW-voorzitter Nadine Wouters.

Samen koken

Verzorgend personeel zorgt voor een leuke daginvulling in een huiselijke sfeer: samen koken, samen eten, een verjaardag vieren, op uitstap gaan, gezelschapsspelletjes spelen of een bezoek aan de wekelijkse markt. Je betaalt 3,5 euro per uur. Hier is geen maaltijd, vervoer of bijzonder verzorgend materiaal inbegrepen. Voor een maaltijd betaal je 6,5 euro voor soep, hoofdgerecht en dessert. Momenteel is Het Klaverblad geopend op dinsdag en donderdag van 9 uur ‘s morgens tot 16.30 uur ‘s avonds.

Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken met verantwoordelijke van de dagopvang Anne Oomens via anne.oomens@wijnegem.be. Reserveren is noodzakelijk.