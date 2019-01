Nieuwe bestuur Wijnegem kan van start gaan ADA

04 januari 2019

Het nieuwe gemeentebestuur van Wijnegem is gesetteld. Schepenen, raadsleden en OCMW-raadsleden hebben de eed afgelegd en ook de leden voor de politieraad werden verkozen. De installatievergadering, zoals de eerste gemeenteraad officieel heet, startte geanimeerd. De nieuwe geluidsinstallatie wilde niet meteen meewerken waardoor enkel de voorzitter gebruik kon maken van de microfoon. Gelukkig draagt de stem van burgemeester Ivo Wynants ver genoeg. Er werd meteen ook afscheid genomen van de voorzitter van de gemeenteraad Roger Broeckxtaens. Hij wordt vervangen door Lieve Kelders. Zij riep op om in de toekomst goed samen te werken in het “belang van onze geliefde gemeente Wijnegem.” Nadat de 21 gemeenteraadsleden hun eed hadden gezworen moest er gestemd worden voor de leden van de politieraad. Dat werden Mark De Coninck (N-VA), Wouter Stes (Groen) en Leen Wouters (N-VA). De installatievergadering kon op heel wat nieuwsgierigen rekenen. Tot ver buiten de raadzaal zaten mensen alles te volgen.