N-VA Wijnegem opent campagnelokaal 04 september 2018

02u41 0

N-VA opende afgelopen weekend een campagnelokaal op de Turnhoutsebaan 351 in Wijnegem. Het lokaal staat volledig in het teken van de verkiezingen van oktober dit jaar. N-VA Wijnegem wil met deze locatie de mensen laagdrempelig te woord staan, hen beluisteren en het verkiezingsprogramma meer toelichten. Iedereen die met vragen zit rond gemeentelijke thema's kan hier driemaal per week terecht. Op donderdagen tussen 18 en 21 uur, op vrijdagen tussen 10 en 12 uur en op zaterdagen tussen 10 en 12 uur en van 14 tot 16 uur. (ADA)