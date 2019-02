Mustafa is Fifakoning van Wijnegem ADA

13 februari 2019

16u48 0

Twaalf Fifaspelers hebben het in een heus tornooi tegen elkaar opgenomen in De Living. Dat is een is een ontmoetingsplek op maat van jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Zoals het er ook op echte kampioenschappen aan toe gaat, werd er eerst een voorronde gespeeld, nadien een kwartfinale, een halve finale en uiteindelijk werd in de finale uitgemaakt wie zich tot Fifakoning van Wijnegem kon kronen. Die eer was weggelegd voor Mustafa. In de finale versloeg hij Joanne. Opmerkelijk: in de voorronde versloeg Joanne Mustafa nog.

De winnaar ging naar huis met een waardebon van 30 euro die hij kan spenderen in het Wijnegem Shopping Center. De verliezende finalist kreeg een bon van tien euro.

De jeugddienst bekijkt of het dergelijke tornooien vaker kan organiseren. Door de grote interesse konden een aantal kinderen zich niet meer inschrijven.

Ook de komende weken en maanden staat er nog heel wat op het programma. Zo wordt er elke eerste vrijdag van de maand een filmavond georganiseerd en elke twee of derde woensdag van de maand een workshop. Van 15 tot en met 21 april komen er arcadehallen naar De Living en op 5 juni wordt er een workshop vlogs maken georganiseerd.