Mini-ondernemingen zetten producten te koop in Shopping Center ADA

16 februari 2019

Ondernemen leer je niet uit een boekje. Dat leer je door het te doen. Dat is het moto van de vele jongeren die deel uitmaken van een Vlajo mini-onderneming. Zaterdag 23 september van 10 uur tot 18 uur stellen een honderdtal jonge ondernemingen hun producten voor aan potentiële klanten in het Wijnegem Shopping Center. Hier ervaren de jongeren hoe ze hun product of dienst het beste aan de man kunnen brengen. Om 17.30 uur reikt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé de prijs uit aan de beste mini-onderneming.