Minder scheepvaart op Albertkanaal in 2018 ADA

17 januari 2019

16u33 0 Wijnegem In tegenstelling tot zowat alle andere Vlaamse waterwegen daalde het goederentransport op het Albertkanaal in 2018 met 2,1 procent.

De Vlaamse binnenvaart vervoerde in 2018 72 miljoen ton goederen: +1,7% méér dan in het vorige recordjaar 2017. Zo werden er vorig jaar 853.253 TEU-containers vervoerd over de waterweg (+3,6%). Het palletvervoer via de binnenvaart steeg zelfs met +42%, wat aantoont dat de Vlaamse aandacht voor nieuwe vervoersniches vruchten afwerpt.

De recordcijfers zijn opvallend, want 2018 kende een uitzonderlijk lange droogteperiode. Er ontstonden extreem lage waterstanden op de Rijn, waardoor de trafiek van en naar Duitsland sterk terugviel. Zo daalde de trafiek op het Albertkanaal (-2,1%).

“Deze groei is positief, want elke vracht die vervoerd wordt over de waterweg moet niet meer over de weg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Zonder de binnenvaart hadden er vorig jaar nog eens 3 miljoen vrachtwagens extra over onze wegen gereden. Net daarom wil ik nog meer vracht over het water zien gaan. Ondernemers klagen vaak over de files, maar ze kunnen ook zelf hun steentje bijdragen door meer gebruik te maken van de waterweg. We hebben in Vlaanderen meer dan 1.000 km bevaarbare waterweg. 80% van al onze bedrijven ligt op maximaal 10 km van zo’n waterweg. Er is dus nog veel potentieel.”