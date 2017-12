Met de schrik vrij 02u26 0 MDR De auto kwam tot stilstand op het betonblok van de verlichtingspaal.

Een auto is gisteren tijdens de avondspits beginnen te slippen op de Turnhoutsebaan ter hoogte van Wijnegem. De wagen week van het wegdek af, knalde tegen een verlichtingspaal en werd de lucht in gekatapulteerd. De wagen kwam tot stilstand op het betonnen blok waar de verlichtspaal op stond. Als bij wonder kwamen de twee jonge inzittenden van de auto er met lichte verwondingen en vooral veel schrik mee weg. Waarom de chauffeur de controle over zijn stuur verloor, is nog niet duidelijk. "We mogen niet voor onze beurt spreken", klinkt het bij getuigen. "Maar die wagen ging veel te snel, anders begin je niet zomaar te slippen en rijd je een verlichtingspaal van zulk formaat aan diggelen. Dit had veel erger kunnen aflopen." (BSB)