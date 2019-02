Meer dan 500 koppels poseerden al voor Valentijn in Wijnegem Shopping Center ADA

14 februari 2019

11u10 0

Al meer dan 500 verliefde koppels zijn naar Wijnegem afgezakt voor een speciale Valentijnsfotoshoot. Het shopping center stelde onlangs vast dat steeds meer Vlaamse koppels hun huwelijksbeloften vernieuwen na meer dan 10 jaar huwelijk. Om in te spelen op die trend, heeft Wijnegem Shopping tijdens deze valentijnsweek een fotoshoot georganiseerd voor koppels die graag een nieuwe trouwfoto willen laten maken. Dat kan voor het koppel zelf, maar zij kunnen ook kiezen voor een familieportret met kinderen erbij. Ook koppels die (nog) geen trouwplannen hebben, mogen uiteraard een foto laten nemen. Om de setting helemaal goed te zetten, heeft Wijnegem een bloemenwand voorzien, net als een eik van vijf meter hoog, een huwelijksboog van 2,5 meter breed en een groot rood hart van acht meter breed.

Wie nog een foto wil laten maken - zelfs in trouwkostuum - is welkom in het shoppingcenter op vrijdag 15 februari tussen 15 en 18.30 uur en op zaterdag 16 februari tussen 11 en 18 uur.