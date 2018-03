Mathilde bezoekt project met kwetsbare jongeren 06 maart 2018

Koningin Mathilde is vandaag te gast in het kasteeltje van Wijnegem op het project WCU-DANCE (World Children Unity Dance - We See You Dance). Dit inclusief project leert jongeren met verschillende achtergronden samen zingen en dansen. Na afloop zal de koningin met de kinderen in gesprek gaan. Het bezoek vindt plaats in het kader van de projectoproep 'Music Connect' van het Koningin Mathilde Fonds, dat elk jaar een vijftiental projecten met de focus op het versterken van kwestbare jongeren steunt. Eén van die projecten, zoals vandaag in Wijnegem, wint op 16 mei de Konigin Mathildeprijs. (BSB)