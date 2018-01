Massale bomenkap in gemeentepark ZIEKE EN DODE EXEMPLAREN IN WIJNEGEMHOF VERWIJDERD IN VOORJAAR DAVID ACKE

02u31 0 Foto De Freine Vooral het gedeelte tussen het speelbos en sportcentrum De Leeuw en het deel richting de villa zullen onder handen genomen worden, in totaal een gebied van vijf hectare. Wijnegem In het gemeentepark Wijnegemhof worden dit voorjaar honderden bomen gekapt die niet vervangen zullen worden. "Als we niets doen, zal het park overwoekeren", zegt schepen voor Milieu Luc Monsieur (Durf!). Over hoeveel bomen het exact gaat, kan hij niet vertellen.

Door de stormen van de afgelopen weken moest de brandweer regelmatig uitrukken om geknakte takken en omgewaaide bomen op te ruimen. Dat was het signaal voor de gemeente om in actie te schieten om ongevallen in de toekomst te vermijden. Het Agentschap Natuur en Bos stelde samen met het Regionaal Landschap een stappenplan op om een aantal bomen te verwijderen. "Het hout van de omgehakte bomen zal verkocht worden aan opkopers. De opbrengst daarvan vloeit rechtstreeks terug naar het park. Met dat geld kan er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld zitbanken en de aanleg van wandelpaden", aldus Monsieur.





Vooral het gedeelte tussen het speelbos en sportcentrum De Leeuw en richting de villa zullen onder handen genomen worden, in totaal een gebied van vijf hectare of 50.000 vierkante meter. "We verwijderen de zieke en dode bomen zodat de gezonde bomen alle kansen krijgen om te groeien. Na een jarenlange wildgroei kunnen we niet anders dan het bos uit te dunnen zodat de sterke, gezonde bomen alle kansen krijgen om te groeien", legt de schepen uit.





Foto De Freine Bomen die gekapt moeten worden, werden al gemarkeerd.

Gevoelig

De schepen is zich bewust van de gevoeligheid van het plan. "Wanneer je spreekt over bomenkap, dan leeft dat bij de mensen. Maar als we niets zouden doen, dan zal het park overwoekeren. Het is een zichtbare maar noodzakelijke ingreep die ons bos alleen maar ten goede zal komen", is de schepen overtuigd.





Daarnaast wordt een studie uitgevoerd om een aantal historische herstellingen uit te voeren. Volgens de schepen zorgt de ligging van het park tegen de vallei van het Groot Schijn ervoor dat het gebied vooral in de winter erg nat kan zijn. Daarom wordt bekeken of de historische walgrachten terug van water voorzien kunnen worden. "Daarvoor hebben we die studies besteld. Zo moet bekeken worden of de ondergrond van de grachten vandaag nog bestand is om zoveel water op te vangen en moet er gekeken worden of het wortelbestand van de omliggende bomen hiertegen bestand is", legt Monsieur uit. Een aantal ondiepe grachten tussen Zwanenbeek en de vijver werden ondertussen al slibvrij gemaakt waardoor de watertoevoer naar de vijver verzekerd is.





De werken zullen aanvangen in het voorjaar wanneer het weer wat rustiger is zodat alles veilig kan verlopen.