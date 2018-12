Man kritiek na botsing tegen verlichtingspaal Sander Bral

17 december 2018

17u20 0 Wijnegem Een bestuurder is in levensgevaar na een stevige crash in Wijnegem. Om een nog onbekende reden week de chauffeur af van het wegdek en knalde hij tegen een verlichtingspaal waarbij ook een kabel geraakt werd. Daardoor zijn de verkeerslichten uitgevallen op het kruispunt van de Merksemsebaan en de Houtlaan. De politie is ter plaatse om het verkeer te regelen.

Op het kruispunt van de Houtlaan met de Merksemsebaan in Wijnegem is een chauffeur van een personenwagen tegen een verlichtingspaal gereden. Hij werd bevrijd door de brandweer en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk waarom hij van het wegdek afweek. Mogelijk werd hij onwel achter het stuur.

Door de klap werd een elektriciteitskabel geraakt waardoor de verkeerslichten op het drukke kruispunt niet meer werken. In afwachting van herstelling kwam de lokale politie ter plaatse om het verkeer te regelen.