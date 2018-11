Luchthaven Deurne beslist: Sint mag niet met helikopter naar kleuterschool ADA

06 november 2018

10u40 0

Op zes december viert Sinterklaas zijn verjaardag en voor die gelegenheid wilde hij de kinderen van kleuterschool Het Notendopje in Wijnegem verrassen met een bezoekje. In plaats van te paard wilde de kindervriend dat doen per helikopter. Alle vergunningen waren in orde en ook de gemeente had haar fiat gegeven maar nu geeft de luchthaven van Deurne geen toestemming. “De helikopter mag niet landen in woongebied, ook al is er voldoende ruimte”, vertelt directrice Griet Mertens. “Maar dat betekent niet dat het feest niet zal doorgaan. Sinterklaas vindt wel een andere manier om bij ons op bezoek te komen.”