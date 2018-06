Leukste vakantiejob van 't land is voor Sofie STUDENTE MAG VIER WEKEN LANG SHOPPEN VOOR 1.500 EURO DAVID ACKE

07 juni 2018

02u27 1 Wijnegem Sofie Van Hooydonk (23) uit Schilde is gekozen voor de leukste vakantiejob van het land. Zij zal komende zomer de instagrampagina van het winkelcentrum overnemen en leuke filmpjes en foto's posten. Sofie krijgt daarvoor een budget van 1.500 euro bovenop haar loon.

Het is voor veel vrouwen waarschijnlijk een droomjob: betaald worden om te shoppen en dat met een budget van 1.500 euro. Dat dacht ook Sofie Van Hooydonk uit Schilde toen ze de vacature las die het Wijnegem Shopping Center de wereld had ingestuurd. Uiteindelijk werd haar droom werkelijkheid en werd ze door het communicatieteam van het Wijnegem Shopping Center gekozen uit 238 kandidaten. "Ik werd getagd in een facebookbericht door een vriendin. Ze zei dat dit echt iets voor mij was. Toen ik de vacature las, bleek dat te kloppen", lacht een erg gelukkige Sofie, die Cross Media Management studeert aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.





De sollicitanten werd gevraagd een leuk filmpje op te nemen waarin ze zichzelf voorstelden. "Het was geweldig om te zien hoe creatief ze hiermee zijn omgesprongen. We hebben heel erg veel leuke filmpjes binnengekregen. Daaruit een selectie maken was een hele opgave. Maar Sofie sprong er bovenuit net omdat ze niet de typische vrouw is die van shoppen houdt", vertelt Katrien Geysen van het Wijnegem Shopping Center.





Dansschool

Sofie had wel een streepje voor. Sinds een jaar is ze actief op Youtube waar ze een eigen kanaal heeft en sinds september heeft ze haar eigen dansschool opgericht. "Onder SophieGetFit ben ik al een jaar actief online. Daar post ik video's in het Engels en geef ik bijvoorbeeld reviews over nieuwe kleren of geef ik tips om fitter te worden. Sinds een half jaar heb ik ook een Nederlandstalige versie", vertelt ze.





21.000 volgers

Maar het meest actief is ze op Instagram. Met net geen 21.000 volgers, weet ze natuurlijk erg goed hoe de sociale media in elkaar zitten. "Ik zie deze kans echt als een win-winsituatie. Mijn taak bestaat erin het instagramaccount van het Shopping Center bekender te maken. Door mijn ervaring met Instagram ken ik de trucjes en weet ik hoe je ervoor zorgt dat je een groter bereik krijgt. Maar ik kan zelf ook nog heel veel leren."





Haar ouders en beste vrienden hebben het goede nieuws ondertussen al vernomen. Maar eigenlijk mocht ze het nog niet vertellen. "Ach, die mensen kunnen een geheimpje bewaren. Ik weet het zelf nog maar twee dagen", vertelt ze. Dat het een verrassing was toen ze het goede nieuws vernam, spreekt voor zich. "Ik had totaal geen verwachtingen. Ik kijk ernaar uit samen te werken met het communicatieteam van het shoppingcenter. Samen een plan opmaken, winkels afschuimen, nieuwe spullen ontdekken. Spannend!"